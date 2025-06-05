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Мировые лидеры отказали Трампу трижды за двое суток

Bloomberg: Трамп получил три отказа от мировых лидеров в течение 48 часов
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп получил три отказа от мировых лидеров в течение 48 часов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как утверждается в материале, речь идет о лидерах России, Китая и Ирана, с которыми глава США обещал заключить соглашения в ходе предвыборной кампании.

Как отмечает Bloomberg, обещания Трампа прекратить конфликт на Украине, заключить торговую сделку с председателем КНР Си Цзиньпином и заключить ядерную сделку с Ираном пока не принесли плодов.

Незадолго до этого политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров высказал мнение, что президент США и председатель КНР Си Цзиньпин не готовы к личной встрече, поскольку торговая война между Вашингтоном и Пекином еще не завершена.

1 июня директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что разговор Трампа с Си Цзиньпином должен состояться в ближайшую неделю. 30 мая американский лидер заявил, что рассчитывает провести телефонный разговор с председателем КНР для урегулирования возникших между Вашингтоном и Пекином торговых разногласий.

Газета Politico писала, что Си Цзиньпин якобы не встречается с Трампом из-за «шоу» с президентом Украины Владимиром Зеленским и его коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете в Вашингтоне.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, когда Россия присоединится к диалогу США и Ирана.

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