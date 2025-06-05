Политолог: Трамп и Си Цзиньпин не готовы к встрече

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не готовы к личной встрече, поскольку торговая война между Вашингтоном и Пекином еще не завершена. Такое мнение в интервью РИАМО высказал политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«В Пекине и в Вашингтоне отдают себе отчет, что за прошедшие десятилетия между экономиками обеих стран возникла созависимость. <...> Пока конфликт развивается по восходящей линии, председатель КНР Си Цзиньпин своим отказом от встречи с Трампом продемонстрировал готовность не поддаваться натиску оппонента», — считает эксперт.

При этом он выразил уверенность, что нынешний отказ Си Цзиньпина от личной встречи с Трампом не означает, что лидер КНР не намерен встретиться с американским президентом в будущем.

Как пишет Politico, Си Цзиньпин не встречается с Трампом из-за «шоу» с президентом Украины Владимиром Зеленским и его коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете в Вашингтоне.

Американские журналисты отмечают, что Трамп верит в то, что личная встреча с Си Цзиньпином позволит ему быстро уладить разногласия в торговой сфере, что стало особенно актуально на фоне медленного продвижения переговоров по урегулированию. По мнению публицистов, в Пекине вызвало недоумение обращение президента США с другими главами государств, а потому личная встреча двух лидеров сверхдержав пока избегается во избежание ущерба имиджу председателя КНР.

Ранее Трамп рассказал о своем отношении к Си Цзиньпину.