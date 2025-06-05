Армения не оплатила взнос в ОДКБ в 2024 году

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван не оплатил взнос в ОДКБ в 2024 году

Армения не оплатила взнос за 2024 год в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян, передает «Интерфакс».

«В связи с заморозкой нашего участия в ОДКБ Армения не оплатила членский взнос в эту организацию в 2024 году», — сказал он.

15 января министр обороны республики Сурен Папикян заявил, что Армения заинтересована в сохранении отношений с Россией на высоком уровне. Он подчеркнул, что Армения де-факто не принимает никакого участия в ОДКБ, но республика не отменяла ни один двусторонний документ об отношениях с РФ и не выходила из организации.

Служба внешней разведки Армении в своем докладе сочла маловероятным, что в 2025 году Ереван разморозит членство в ОДКБ. В СВР добавили, что продолжат подвергать сомнению авторитет данной структуры безопасности.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Армения прошли стадию недоверия друг к другу и обид.