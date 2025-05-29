Мерцу рассказали об одном шаге, который приведет Германию к войне с Россией

Германия, оказывая Киеву помощь с производством оружия, втягивается в украинский конфликт. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х.

«Почему Германия начинает производство оружия на Украине? Это делается для того, чтобы втянуть Германию, страну НАТО, в войну. В какой-то момент Россия будет вынуждена нанести удар по этим заводам/войскам, после чего страна НАТО окажется вовлеченной напрямую», — отметил он.

Немецкая газета Welt писала, что Берлин намерен финансировать производство дальних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для украинской армии.

Кроме того, по имеющейся у издания информации, в новый пакет немецкой военной помощи Киеву вошло финансирование украинских дронов дальнего радиуса действия. Газета отмечает, что в начале мая Украина уже обращалась к министерству обороны ФРГ с просьбой профинансировать производство ударных БПЛА типа BARS и AN-196, а также БПЛА типа Flamingo. Берлин одобрил эту просьбу Киева.

28 мая министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Германия поставит его стране немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T и ракеты к ним на €2,2 млрд.

Ранее в Германии заявили о рисках начала ядерной войны из-за одного решения Европы.