Германия будет финансировать производство дальних украинских БПЛА

Берлин намерен финансировать производство дальних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для украинской армии. Об этом, ссылаясь на источники в правительстве Германии, сообщает газета Welt.

По имеющейся у издания информации, в новый пакет немецкой военной помощи Киеву вошло финансирование украинских дронов дальнего радиуса действия. Газета отмечает, что в начале мая Украина уже обращалась к министерству обороны ФРГ с просьбой профинансировать производство ударных БПЛА типа BARS и AN-196, а также БПЛА типа Flamingo. Берлин одобрил эту просьбу Киева.

Общая стоимость проекта, по данным Welt, составляет около €400 млн.

28 мая министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Германия поставит его стране немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T и ракеты к ним на €2,2 млрд.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

Ранее в Германии заявили о рисках начала ядерной войны из-за одного решения Европы.