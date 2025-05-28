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Зеленский прибыл в Берлин

Зеленский прибыл в Германию для переговоров с Мерцем
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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел с рабочим визитом в Берлин. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина».

Отмечается, что самолет с политиком приземлился в военной зоне аэропорта Берлин-Шенефельд. Украинский лидер прибыл в Берлин для встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине. По его словам, теперь Украина может «обороняться, например, нападая на военные объекты в России». На следующий день политик сообщил, что ЕС принял решение о дальнобойном оружии для Киева несколько месяцев назад.

Комментируя слова Мерца, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что есть основания полагать, что в Германии продолжительное время назад и тайно приняли решение разрешить Украине наносить дальнобойные удары по территории России.

Ранее Мария Захарова заявила, что словосочетание «милитаризация Европы» может стать словом года.

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