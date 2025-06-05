Азаров: вторичные санкции против России ударят по самим США

Политик Азаров: Китай и Индия не будут соблюдать вторичные санкции против РФ

Вторичные санкции со стороны США, призванные остановить импорт ресурсов из России, сведут на нет мирные инициативы американского лидера Дональда Трампа и ударят по экономике самих Соединенных Штатов. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, американские «ястребы», вероятно, даже не производили никаких расчетов, потому не осознают, какой вред нанесет их государству очередной санкционный пакет. Кроме того, неизвестно, будут ли Индия и Китай соблюдать эти ограничения.

«Я что-то очень плохо себе представляю, чтобы Китай пожертвовал значительной долей ресурсов, которые он закупает в России, ради удовлетворения каких-то пожеланий [сенатора США] Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Я думаю, этого не будет. Не будет этого и со стороны Индии», — считает политик.

В конце мая Грэм в открытом письме президенту России Владимиру Путину заявил о возможности введения новых санкций против Москвы.

По словам парламентария, американский сенат готов к любому развитию ситуации. Он напомнил о ранее предложенном законопроекте, предусматривающем введение 500%-ных пошлин на российские энергоносители, что, по его словам, должно изолировать РФ от мировой торговли.

Ранее в сенате США захотели вынудить Китай помогать Украине.