Сенатор Грэм пригрозил санкциями Китаю, если Пекин не будет помогать Украине

Китаю, чтобы избежать американских санкций, нужно помогать Украине. Об этом в интервью порталу Semafor заявил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Если вы оказываете военно-экономическую помощь Украине, получаете послабления. Поэтому, Китай, если вы не хотите санкций, помогайте Украине», — отметил он.

По словам Грэма, такое предложение «звучит логично».

До этого бывший разведчик США Скотт Риттер заявлял, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь вступили в сговор с украинскими властями, чтобы сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной. В сенате есть целая группа заговорщиков, которые хотят втянуть РФ и США в конфликт.

При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился с просьбой к американским сенаторам на данном этапе приостановить рассмотрение новых пакетов санкций против России.

Ранее в Британии захотели послать сигнал России о «готовности сражаться».