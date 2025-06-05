На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сенате США захотели вынудить Китай помогать Украине

Сенатор Грэм пригрозил санкциями Китаю, если Пекин не будет помогать Украине
close
Nathan Howard/Reuters

Китаю, чтобы избежать американских санкций, нужно помогать Украине. Об этом в интервью порталу Semafor заявил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Если вы оказываете военно-экономическую помощь Украине, получаете послабления. Поэтому, Китай, если вы не хотите санкций, помогайте Украине», — отметил он.

По словам Грэма, такое предложение «звучит логично».

До этого бывший разведчик США Скотт Риттер заявлял, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь вступили в сговор с украинскими властями, чтобы сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной. В сенате есть целая группа заговорщиков, которые хотят втянуть РФ и США в конфликт.

При этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился с просьбой к американским сенаторам на данном этапе приостановить рассмотрение новых пакетов санкций против России.

Ранее в Британии захотели послать сигнал России о «готовности сражаться».

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами