Ушаков сообщил, что Трамп и Путин обсуждали возобновление связей РФ и США

Президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили перспективы восстановления сотрудничества между странами в различных областях и направлениях работы. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Президенты обменялись мнениями по поводу перспектив восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которое, по мнению обоих президентов, имеет огромный потенциал. В завершении беседы оба лидера охарактеризовали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный, и президент Трамп, и наш президент подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом», — заявил Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что оба президента отдельно отметили продуктивную и эффективную работу специального представителя Трампа Стивена Уиткоффа.

До этого Юрий Ушаков подтвердил, что Россия может быть посредником между США и Ираном.

Ранее была названа деталь, без которой Иран не пойдет на сделку с США.