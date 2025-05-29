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В Латвии депутатов обязали общаться в здании парламента на латышском языке

LSM: в Латвии депутатов обязали использовать в здании парламента латышский язык
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Сейм (парламент) Латвии утвердил поправки к регламенту, по которым депутаты обязаны использовать в служебных помещениях исключительно государственный латышский язык. Об этом сообщил портал гостелерадио LSM.

Согласно новым правилам, использование любых других языков в здании сейма считается нарушением закона. Изменения касаются как внутреннего общения между депутатами, так и их внешней коммуникации в парламентских помещениях.

По данным официального статистического портала Латвии, опубликованным в октябре 2023 года, около 37,7% населения страны в возрасте от 18 до 69 лет считают русский язык своим родным.

В начале мая комиссия парламента (сейма) Латвии по бюджету и финансам одобрила поправки к законодательству, которые запрещают использовать русский язык в мобильных приложениях банков. По словам авторов законопроекта, активное использование в финансовой сфере страны русского языка ослабляет позиции латышского.

Ранее в Латвии решили отказаться от русского языка как второго иностранного в школах.

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