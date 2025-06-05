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В Совфеде оценили позицию Трампа по украинскому конфликту

Сенатор Джабаров: без поддержки Запада украинский конфликт закончится за месяц
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Поддержка Украины со стороны стран Запада должна прекратиться для скорого завершения конфликта. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации Михаил Джабаров в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, необходимо, чтобы западные страны прекратили поставки оружия Украине, которое ничем не оплачивается, а Соединенные Штаты перестали делиться с республикой своими разведывательными данными. В таком случае украинские военные будут совершенно беспомощными и в течение месяца капитулируют, заявил Джабаров.

При этом парламентарий подчеркнул, что украинский конфликт будет продолжаться какое-то время, если поставки оружия Киеву не прекратятся.

4 июня президент России Владимир Путин обсудил российско-украинский конфликт и прошедшие 2 июня переговоры в Стамбуле с американским лидером Дональдом Трампом, а также с членами правительства, среди которых был представитель российской делегации на встрече Владимир Мединский. Глава РФ обвинил Киев в попытках сорвать переговорный процесс, а также выразил уверенность, что нынешнему украинскому режиму «мир не нужен». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США оценили договоренности России и Украины об обмене пленными.

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