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Украина обсудила с США добычу минералов в рамках сделки о недрах

Свириденко: Украина обсудила с США добычу графита, лития и титана
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Yulia Svyrydenko via Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Reuters

Украина обсудила с США запуск проектов совместного фонда в рамках сделки о недрах. Об этом в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Сейчас прорабатываем проекты в сфере графита, лития, титана», — написала она.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Согласно документу, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий в первые десять лет будут направлены на восстановление страны. Управление фондом будет вестись на равной основе.

Это соглашение обсуждалось Украиной и США с начала февраля 2025 года. Инициатором сделки стал американский президент Дональд Трамп, который предложил Киеву помощь Соединенных Штатов в обмен на украинские ресурсы. Предположительная стоимость этой сделки оценивается в триллион долларов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пообещал, что США будут оберегать районы Украины в местах разработки ресурсов.

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