Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, что угрозы со стороны НАТО стремительно нарастают. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня стремительно нарастают угрозы, исходящие со стороны НАТО, усилиями которого демонтирована выстроенная после Второй мировой войны архитектура международной безопасности», — сказал Патрушев.

25 мая профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Североатлантический альянс может устроить провокацию с тактическим ядерным оружием на территории Финляндии, чтобы обвинить Россию. По его мнению, «взрыв тактического ядерного устройства малой мощности» в Финляндии был бы самым эффективным способом спровоцировать сильнейший шок и хаос.

6 мая разведчик армии США в отставке Скотт Риттер заявил, что Россия обращалась к Западу с предложениями о сотрудничестве с целью взаимной выгоды, а США и Европа врали Москве о нерасширении НАТО. Экс-разведчик отметил, что это спровоцировало конфликт на Украине.

До этого бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российская спецоперация на Украине стала ответом на расширение НАТО. По его словам, Россия рассматривала вступление республики в альянс как прямую угрозу своей безопасности.

Ранее Шойгу заявил о трансграничных угрозах безопасности для глобального Юга и Востока.