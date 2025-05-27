В Норвегии призвали НАТО остановить расширение

НАТО является не посредником, а прямым участником российско-украинского конфликта. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х.

«Прекратите войну!» — написал эксперт.

Дизен отметил, что расширение Североатлантического альянса спровоцировало конкуренцию в сфере безопасности и, соответственно, конфликт на Украине. По его словам, военному блоку не нужно притворяться, что Украина должна сама отказаться от вступления в него, НАТО должен сам прекратить свое расширение.

25 мая профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что НАТО может устроить провокацию с тактическим ядерным оружием на территории Финляндии, чтобы обвинить Россию. По его мнению, «взрыв тактического ядерного устройства малой мощности» в Финляндии был бы самым эффективным способом спровоцировать сильнейший шок и хаос.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что Украине придется отказаться от планов по вступлению в НАТО ради мира.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что российская спецоперация на Украине стала ответом на расширение НАТО.