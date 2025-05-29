Экс-коммодор ВМФ Британии Джерми: НАТО не удастся победить в конфликте с Россией

Коллективный Запад не сможет одержать победу над Россией, даже если полноценно вступит в конфликт на Украине. Об этом в ходе подкаста в социальной сети X заявил коммодор Военно-морского флота Великобритании в отставке Стив Джерми.

«У них (НАТО — «Газета.Ru») просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить», — сказал эксперт.

По его словам, у военнослужащих из западных стран отсутствует стратегическое мышление. Из-за этого они не способны анализировать свои неудачи. В то время как НАТО в случае участия в вооруженных конфликтах руководствуется политическими нарративами, Россия занимается стратегическим планированием.

Бывший коммодор обратил внимание, что с каждым днем ситуация на поле боя становится все хуже для украинских войск. Джерми не исключил, что в конце концов Украине придется капитулировать.

27 мая профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что НАТО является прямым участником российско-украинского конфликта. Как он отметил, именно расширение Североатлантического альянса спровоцировало конкуренцию в сфере безопасности и привело к началу вооруженного противостояния на Украине. В связи с этим специалист призвал НАТО отказаться от дальнейшего расширения.

Ранее в РФ рассказали о стремительно нарастающих угрозах со стороны НАТО.