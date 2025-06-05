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В РФ рассказали, как поступят с поврежденными из-за атаки ВСУ самолетами

Рябков: в РФ восстановят самолеты, поврежденные при атаке ВСУ на аэродромы
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MFA Russia/Global Look Press

Самолеты, поврежденные в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы в РФ, будут восстановлены. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.

По его словам, Киев не смог уничтожить российские воздушные суда. Техника лишь получила повреждения.

«Она будет восстанавливаться. Из этого делайте выводы сами», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможном влиянии данной атаки на стратегический баланс.

Рябков добавил, что заявления украинской стороны о результатах ударов по аэродромам в РФ несостоятельны. Того, о чем говорят в Киеве, «и близко нет».

«Надо следовать тем данным и той информации, которая была распространена по каналам [российского] министерства обороны», — подчеркнул заместитель главы МИД.

1 июня ВСУ провели масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в рамках которой атаковали аэродромы в пяти регионах РФ. Целями стали объекты в Иркутской, Амурской, Мурманской, Рязанской и Ивановской областях.

4 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудив действия Украины. Впоследствии американский лидер сообщил, что в Москве пообещали «дать ответ» на атаки со стороны Киева.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, чего он ждет после атаки на российские аэродромы.

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