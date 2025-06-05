Заявления Киева о результатах атак на российские аэродромы несостоятельны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Надо следовать тем данным и той информации, которая была распространена по каналам Министерства обороны [РФ]», — подчеркнул дипломат.

Агентство Reuters со ссылкой на источники поймало украинского президента Владимира Зеленского на лжи об уроне России от атак ВСУ на аэродромы. Согласно данным источников, в результате нападения было повреждено около 20 военных самолетов, 10 оказались уничтожены. При этом это в два раза меньше тех данных, о которых говорил украинский лидер.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Москве XI международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» призвал Великобританию и США таким образом отреагировать на недавние атаки Украины в отношении РФ, чтобы положить конец дальнейшей эскалации.

Ранее премьер Украины заявил, что операция «Паутина» может повториться.