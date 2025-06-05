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Молдавия хочет добиться энергетической независимости от России к концу 2025 года

Премьер Речан: Молдавия хочет энергетической независимости от РФ к концу 2025
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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавия находится на пути к вводу в эксплуатацию новой линии электропередачи, Кишинев намерен добиться энергетической независимости от России к концу этого года. Об этом заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан, передает газета Financial Times.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы сократить сроки ввода в эксплуатацию этой линии. Первоначально предполагалось, что она будет введена в эксплуатацию в середине 2026 года. У нас есть [новая цель] на конец 2025 года», — подчеркнул он.

До этого глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявлял, что Российская Федерация, как правопреемница Советского Союза, и в целом в более глубоких исторических параллелях является исторически ответственной за мир на этом региональном пространстве.

При этом на фоне обострения отношений МИД Молдавии рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию.

Ранее в Приднестровье продлили срок действия «желтого» уровня террористической опасности.

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