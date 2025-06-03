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Молдавия рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Россию

МИД Молдавии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию
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Михай Карауш/РИА Новости

МИД Молдавии рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Россию. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство.

«МИД и посольство Республики Молдова в Москве рекомендуют воздержаться от несущественных поездок в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявлял до этого, что состав диппредставительства РФ в Молдавии был сокращен в пять-шесть раз из-за высылок сотрудников.

По словам Озерова, российских дипломатов в посольстве «осталось чуть больше, чем пальцев на одной руке».

В конце марта министерство иностранных дел Молдавии объявило персонами нон грата сразу трех сотрудников посольства РФ. В Кишиневе утверждают, что их деятельность на территории республики противоречила дипломатическому статусу.

Ранее власти РФ выслали трех сотрудников посольства Молдавии.

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