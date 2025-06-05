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Трамп минимум на полгода «закрыл» Гарвард для иностранцев

Трамп ограничил въезд в США иностранцев, желающих учиться в Гарварде
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Ann Wang/Reuters

Президент США Дональд Трамп минимум на полгода ограничил въезд для иностранцев, желающих поступить в Гарвардский университет или участвовать в его программе обмена. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

«Я установил, что необходимо ограничить въезд иностранных граждан, стремящихся попасть в США исключительно или главным образом для прохождения курса обучения в Гарвардском университете», — сказал Трамп.

Глава Белого дома объяснил свое решение соображениями национальной безопасности.

В конце мая министерство здравоохранения и социальных служб США лишило Гарвардский университет ряда многолетних грантов на общую сумму около $60 млн в связи с тем, что высшее учебное заведение все еще не справилось с антисемитизмом и расовой дискриминацией.

22 мая министр внутренней безопасности (DHS) США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов. По ее словам, все зарубежные студенты, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. Гарвард из-за этого подал в суд на администрацию Трампа.

Ранее первая леди высказалась о связи сына Трампа с Гарвардом.

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