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В Европе вспомнили слова президента Словении о России после атаки ВСУ на аэродромы

Профессор Дизен: в ЕС бойкотируют дипломатию после атаки ВСУ на аэродромы России
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Reuters

Заявление президента Словении Наташи Пирц-Мусар о том, что отказ Европы от диалога с Россией стал крупной ошибкой, стало еще более актуальным после атаки Украины на аэродромы. Об этом в соцсети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Наши политические лидеры бойкотируют дипломатию во время самой опасной прокси-войны в истории и хлопают в ладоши <...> когда российские ядерные силы подвергаются нападению», — подчеркнул он.

На этом фоне, отметил норвежский профессор, в словах президента Словении «есть здравый смысл».

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков в Москве XI международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» призвал Великобританию и США таким образом отреагировать на недавние атаки Украины в отношении РФ, чтобы положить конец дальнейшей эскалации.

Ранее в Госдуме предложили объявить Украину государством-террористом.

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