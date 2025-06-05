На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава минобороны Швеции заявил об «историческом моменте» для Европы

МО Швеции: увеличение расходов на оборону до 5% ВВП будет историческим моментом
close
Global Look Press

Для Европы наступит «исторический момент», поскольку увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП будет означать возвращение к показателям времен Холодной войны. Об этом заявил глава минобороны Швеции Пол Йонсон, передает Reuters.

Йонсон поддержал увеличение расходов на нужды обороны в Швеции. По его словам, страна хотела бы, чтобы расходы НАТО на оборону достигли 5% к 2030 году.

28 мая посол России в Стокгольме Сергей Беляев назвал Швецию плацдармом для реализации амбиций НАТО. По словам дипломата, Россия сделает необходимые выводы с учетом участия Стокгольма в альянсе. Беляев отметил линию на «оголтелую милитаризацию» Швеции, которая ставит под сомнение многолетние усилия предшественников действующего правительства.

В конце мая газета The Wall Street Journal писала, что НАТО провело учебные стрельбы из зенитно-ракетных комплексов HIMARS на острове Готланд в Швеции.

Стрельбы были проведены в рамках учений Swift Response 25, которые в 2025 году проходят в Европе под руководством США с 11 по 31 мая на территории Швеции, Финляндии, Норвегии, Латвии и Литвы. В учениях принимают участие около 6 тыс. человек из 14 стран.

Ранее Патрушев заявил, что НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами