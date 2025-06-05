Глава минобороны Швеции заявил об «историческом моменте» для Европы

МО Швеции: увеличение расходов на оборону до 5% ВВП будет историческим моментом

Для Европы наступит «исторический момент», поскольку увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП будет означать возвращение к показателям времен Холодной войны. Об этом заявил глава минобороны Швеции Пол Йонсон, передает Reuters.

Йонсон поддержал увеличение расходов на нужды обороны в Швеции. По его словам, страна хотела бы, чтобы расходы НАТО на оборону достигли 5% к 2030 году.

28 мая посол России в Стокгольме Сергей Беляев назвал Швецию плацдармом для реализации амбиций НАТО. По словам дипломата, Россия сделает необходимые выводы с учетом участия Стокгольма в альянсе. Беляев отметил линию на «оголтелую милитаризацию» Швеции, которая ставит под сомнение многолетние усилия предшественников действующего правительства.

В конце мая газета The Wall Street Journal писала, что НАТО провело учебные стрельбы из зенитно-ракетных комплексов HIMARS на острове Готланд в Швеции.

Стрельбы были проведены в рамках учений Swift Response 25, которые в 2025 году проходят в Европе под руководством США с 11 по 31 мая на территории Швеции, Финляндии, Норвегии, Латвии и Литвы. В учениях принимают участие около 6 тыс. человек из 14 стран.

Ранее Патрушев заявил, что НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области.