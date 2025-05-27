НАТО провела стрельбы из HIMARS на острове в Швеции

WSJ: НАТО провела учебные стрельбы из HIMARS на острове Готланд в Швеции

НАТО провела учебные стрельбы из зенитно-ракетных комплексов HIMARS на острове Готланд в Швеции. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Остров находится на расстоянии около 300 км от Калининграда.

Стрельбы были проведены в рамках учений Swift Response 25, которые в 2025 году проходят в Европе под руководством США с 11 по 31 мая на территории Швеции, Финляндии, Норвегии, Латвии и Литвы. В учениях принимают участие около 6 тыс. человек из 14 стран.

До этого Россия обвинила Норвегию в попытке втянуть архипелаг Шпицберген в планы НАТО.

С 12 по 14 мая на архипелаге находилась делегация Парламентской ассамблеи НАТО — порядка 40 представителей из 20 стран — членов блока. 20 мая норвежский самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon совершил посадку в аэропорту Лонгйир на Шпицбергене, который предназначен исключительно для гражданских самолетов.

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия рассматривает этот шаг как противоречащий духу и букве Договора о Шпицбергене 1920 года.

Ранее Патрушев заявил, что НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области.