На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

НАТО провела стрельбы из HIMARS на острове в Швеции

WSJ: НАТО провела учебные стрельбы из HIMARS на острове Готланд в Швеции

НАТО провела учебные стрельбы из зенитно-ракетных комплексов HIMARS на острове Готланд в Швеции. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Остров находится на расстоянии около 300 км от Калининграда.

Стрельбы были проведены в рамках учений Swift Response 25, которые в 2025 году проходят в Европе под руководством США с 11 по 31 мая на территории Швеции, Финляндии, Норвегии, Латвии и Литвы. В учениях принимают участие около 6 тыс. человек из 14 стран.

До этого Россия обвинила Норвегию в попытке втянуть архипелаг Шпицберген в планы НАТО.

С 12 по 14 мая на архипелаге находилась делегация Парламентской ассамблеи НАТО — порядка 40 представителей из 20 стран — членов блока. 20 мая норвежский самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon совершил посадку в аэропорту Лонгйир на Шпицбергене, который предназначен исключительно для гражданских самолетов.

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия рассматривает этот шаг как противоречащий духу и букве Договора о Шпицбергене 1920 года.

Ранее Патрушев заявил, что НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами