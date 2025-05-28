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Посол РФ назвал Швецию плацдармом для реализации амбиций НАТО

Посол Беляев: Швеция превращается в плацдарм для реализации амбиций НАТО
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wideshuts/Shutterstock/FOTODOM

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев в интервью РИА Новости назвал Швецию плацдармом для реализации амбиций НАТО.

По словам дипломата, Россия сделает необходимые выводы с учетом участия Стокгольма в альянсе. Беляев отметил линию на «оголтелую милитаризацию» Швеции, которая ставит под сомнение многолетние усилия предшественников действующего правительства.

«Все это свидетельствует об окончательной утрате Швецией статуса нейтральной державы и превращает ее в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО», — отметил посол.

Швеция вступила в НАТО 7 марта 2024 года.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что НАТО провело учебные стрельбы из зенитно-ракетных комплексов HIMARS на острове Готланд в Швеции.

Стрельбы были проведены в рамках учений Swift Response 25, которые в 2025 году проходят в Европе под руководством США с 11 по 31 мая на территории Швеции, Финляндии, Норвегии, Латвии и Литвы. В учениях принимают участие около 6 тыс. человек из 14 стран.

Ранее Патрушев заявил, что НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области.

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