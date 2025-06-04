Зеленский понадеялся, что атака на российские аэродромы изменит отношение США к Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что атака на российские аэродромы поможет Киеву изменить отношение США к конфликту в лучшую для республики сторону. Его слова приводит «Страна.ua».

«Риторика о том, что украинцы проигрывают войну, у нас нет карт и так далее, — сейчас это звучит немного тише, я говорю это очень осторожно. Потому что наша команда сейчас в Соединенных Штатах - и настроение изменилось в политических кругах», — сказал Зеленский.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее постпред США в НАТО после операции «Паутина» призвал положить конец конфликту на Украине.