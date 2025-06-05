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В США сообщили о заговоре сенаторов против России

Риттер: сенатора Грэма и сторонников войны с Россией надо судить
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Rich Schultz/AP

Бывший разведчик ВС США и аналитик Скотт Риттер на YouTube-канале Джорджа Галлоуэя заявил, что в сенате США назревает заговор против политики президента США Дональда Трампа с целью развязать войну между двумя странами.

«Более 80 сенаторов, что проголосовали за проект [сенатора Линдси] Грэма по санкциям, должны быть осуждены по закону Логана вместе с самим Грэмом. Это открытое противодействие и подрыв национальных интересов, установленных президентом США», — подчеркнул Риттер.

По его словам, сенаторы Грэм и Ричард Блюменталь вступили в сговор с украинскими властями, чтобы сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной. В сенате есть целая группа заговорщиков, которые хотят втянуть РФ и США в конфликт, добавил аналитик.

До этого Риттер говорил, что Великобритания осуществляет жесткий контроль над президентом Украины Владимиром Зеленским из-за отсутствия к нему доверия.

Ранее в Британии захотели послать сигнал России о «готовности сражаться».

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