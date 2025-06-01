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В Британии захотели послать сигнал России о «готовности сражаться»

Глава МО Британии Хили: Британия пошлет сигнал Москве о готовности сражаться
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Thomas Krych/AP

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что увеличение инвестиций в оборонное производство на 1,5 млрд фунтов стерлингов (примерно $2 млрд) станет сигналом для Москвы о «готовности сражаться, если потребуется». Его слова приводит «Би-би-си».

«Это также сигнал Москве. Британия укрепляет Вооруженные силы, а также занимается укреплением промышленной базы, и это часть нашей готовности сражаться, если потребуется, но это и сила, с помощью которой мы сможем предотвратить эти бои в будущем», — сказал Хили.

По его словам, конфликт на Украине показал, что «армия сильна лишь настолько, насколько сильна промышленность, которая за ней стоит».

Детали анонсированных дополнительных расходов, как ожидается, будут изложены в стратегическом обзоре обороны Соединенного Королевства, который будет опубликован в понедельник.

Накануне полковник Британской армии Ричард Кэмп сообщил, что Великобритания должна помочь Украине с разработкой собственного ядерного оружия. По словам Кэмпа, посетившего форум Black Sea Security Forum в Одессе, инициатива должна состояться в рамках договора о стратегическом партнерстве.

Ранее Трампа призвали не совершать ошибку «эпических масштабов» в отношении России.

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