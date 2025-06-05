Генпрокуратура признала нежелательной в России организацию «Британский совет» (British Council). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Прикрываясь образовательной и культурной деятельностью, организацией различных просветительских мероприятий, под предлогом обучения английскому языку на самом деле участники совета продвигают долгосрочные британские интересы <…> «реализуются различные проекты по планомерной дискредитации внутренней и внешней политики РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью организации является избавление населения бывших республик СССР от российской идентичности.

До этого член Совфеда РФ Алексей Пушков заявлял, что британские власти собираются вести долгую «ледяную войну» с Москвой.

По мнению законодателя, в настоящее время Великобритании нет смысла создавать 12 подводных лодок с ядерным оружием. Однако такие субмарины «очень нужны» премьер-министру королевства Киру Стармеру, чтобы он мог отчитаться о своих достижениях перед приведшим его к власти «коллективным Соросом», резюмировал парламентарий.

2 июня британский министр обороны Джон Хили заявил, что страна намерена построить до 12 атомных подводных лодок, чтобы заменить стоящие на вооружении субмарины. Как отметил глава военного ведомства, сейчас в распоряжении Лондона имеются семь атомных подводных лодок типа Astute. Их хотят заменить субмаринами типа SSN-AUKUS до конца 2030-х годов.

Ранее Стармер объявил, что Великобритания начинает готовиться к войне.