Британские власти собираются вести долгую «ледяную войну» с Москвой. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

«В Британии планируют долгую «ледяную войну» с Россией — и здесь разницы между лейбористами и «консерваторами», которые на деле такие же либералы и являются интегральной частью «неолиберального интернационала», никакой нет», — отметил сенатор.

Он выразил уверенность, что Лондон никогда не сможет достичь уровня «большой геополитической тройки». Речь идет об РФ, США и КНР.

По мнению законодателя, в настоящее время Великобритании нет смысла создавать 12 подводных лодок с ядерным оружием. Однако такие субмарины «очень нужны» премьер-министру королевства Киру Стармеру, чтобы он мог отчитаться о своих достижениях перед приведшим его к власти «коллективным Соросом», резюмировал парламентарий.

2 июня британский министр обороны Джон Хили заявил, что страна намерена построить до 12 атомных подводных лодок, чтобы заменить стоящие на вооружении субмарины. Как отметил глава военного ведомства, сейчас в распоряжении Лондона имеются семь атомных подводных лодок типа Astute. Их хотят заменить субмаринами типа SSN-AUKUS до конца 2030-х годов.

Ранее Стармер объявил, что Великобритания начинает готовиться к войне.