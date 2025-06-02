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В Великобритании заявили о постройке новых атомных подлодок для замены существующих

Хили: Британия планирует построить до 12 новых атомных подводных лодок SSN-AUKUS
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Jon Nazca/Reuters

Британия для замены состоящих на вооружении подводных лодок намерена построить до 12 атомных субмарин, заявил министр обороны страны Джон Хили. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте военного ведомства Великобритании.

Хили отметил, что сейчас у британского военно-морского флота имеется семь атомных подводных лодок типа Astute. С конца 2030-х годов они будут заменяться новыми субмаринами типа SSN-AUKUS, которых построят 12 единиц.

Министерство обороны Великобритании подчеркнуло, что эти подводные лодки будут нести лишь неядерное оружие.

1 июня газета Times со ссылкой на источники сообщила, что британское правительство планирует расширить свой ядерный арсенал и ведет переговоры о покупке истребителей F-35A у США, которые способны нести ядерные бомбы B61.

26 мая издание Politico писало, что после заключения оборонного соглашения в ходе саммита Британия — Евросоюз в мае стороны обсуждают новое оборонное соглашение.

Ранее сообщалось, что США могут разместить тактическое ядерное оружие на военной базе в Великобритании.

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