Риттер: Британия не доверяет Зеленскому и контролирует его

Великобритания осуществляет жесткий контроль над президентом Украины Владимиром Зеленским из-за отсутствия к нему доверия. Об этом заявил американский аналитик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По словам Риттера, Зеленский был «создан» британскими спецслужбами. Аналитик привел пример отправки в Стамбул Джонатана Пауэлла — советника по безопасности лидера лейбористов Кира Стармера — которого он назвал «нянькой» для украинского лидера.

»Зеленскому нельзя доверить переговоры без куратора», — подчеркнул эксперт.

Риттер также отметил, что у Киева нет самостоятельной позиции по урегулированию конфликта с Россией, так как все действия Украины, по его мнению, диктуются западными странами.

31 мая украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на полковника британской армии Ричарда Кэмпа писало, что Великобритания должна помочь Украине с разработкой собственного ядерного оружия.

Ранее в Британии захотели послать сигнал России о «готовности сражаться».