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В Канаде рассказали, почему Украина потеряла шанс на мир

Канадский журналист Мате заявил, что Украина потеряла шанс на мир из-за Запада
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канадский журналист Аарон Мате в социальной сети X выразил мнение, что Украина три года назад в Стамбуле лишилась шанса на мир из-за давления западных стран.

Он выразил мнение, что у российской и украинской сторон тогда был «вполне реальный компромисс».

«Команда президента США Джо Байдена увидела огромную возможность использовать Украину для уничтожения России», — написал Мате.

Журналист считает, что только из-за срыва тех переговоров военный конфликт продолжился и развился до нынешней ситуации.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад вовлечен в террористическую деятельность Украины, поставляя оружие для реализации таких акций. Она отметила, что западные страны выступают наводчиками, предоставляя координаты, ведь такие возможности есть только у них.

До этого газета The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщила, что на Украине считают, что операция против российских военных аэродромов может привести к ухудшению отношений с союзниками.

Ранее экс-советник Трампа назвал оскорблением последнюю операцию ВСУ.

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