На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Трампа счел оскорблением атаки ВСУ на Россию

Экс-советник Трампа Флинн назвал оскорблением атаки на Россию без ведома США
close
Susan Walsh/AP

Атаки ВСУ на российские аэродромы создают риски для глобальной стабильности. Об этом написал бывший советник президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн в соцсети X.

«Если факт отсутствия консультаций с нашим президентом подтвердится, это станет геополитическим оскорблением», — отметил Флинн.

Он подчеркнул, что проведение операций без согласования с Вашингтоном делает США «соучастником» действий Киева. Экс-советник призвал мировых лидеров оценить последствия таких операций.

1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Среднем Иркутской области. БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов уже задержаны, заявили в Минобороны России. Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также попытались ударить по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

«Украинская правда» написала, что эта операция под названием «Паутина» готовилась больше полутора лет, и ее якобы контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский. А непосредственной реализацией занимался глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

Ранее стало известно о задержании арендодателей склада, где могли собирать дроны ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами