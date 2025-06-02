Экс-советник Трампа счел оскорблением атаки ВСУ на Россию

Атаки ВСУ на российские аэродромы создают риски для глобальной стабильности. Об этом написал бывший советник президента США Дональда Трампа генерал Майкл Флинн в соцсети X.

«Если факт отсутствия консультаций с нашим президентом подтвердится, это станет геополитическим оскорблением», — отметил Флинн.

Он подчеркнул, что проведение операций без согласования с Вашингтоном делает США «соучастником» действий Киева. Экс-советник призвал мировых лидеров оценить последствия таких операций.

1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые атаковали Сибирь, целью стала военная часть в поселке Среднем Иркутской области. БПЛА взлетали из фур, припаркованных на трассе. Некоторые участники терактов уже задержаны, заявили в Минобороны России. Помимо атаки в Иркутской области, украинцы также попытались ударить по аэродромам в Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

«Украинская правда» написала, что эта операция под названием «Паутина» готовилась больше полутора лет, и ее якобы контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский. А непосредственной реализацией занимался глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк.

Ранее стало известно о задержании арендодателей склада, где могли собирать дроны ВСУ.