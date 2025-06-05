Рогов высказался о попытке Украины атаковать Крымский мост

Попытка Украины атаковать Крымский мост представляет собой людоедскую выходку. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Попытка режима [президента Украины Владимира] Зеленского атаковать гражданский объект, которым является Крымский мост, — это акт терроризма. Террорист Зеленский и его пособники должны ответить за подобную людоедскую выходку», — сказал глава комиссии.

Рогов добавил, что Украина продолжает осуществлять диверсии в отношении гражданской инфраструктуры России, чтобы спровоцировать срыв мирных переговоров по урегулированию конфликта. При этом подобные решения принимаются по «указанию хозяев-глобалистов», подчеркнул председатель.

3 июня СБУ заявила, что несколько месяцев готовила операцию по минированию опор Крымского моста, которую лично курировал председатель ведомства Василий Малюк. В Кремле подтвердили, что у сооружения произошел взрыв. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме. При этом российские военные Telegram-каналы рассказали, что никакого минирования не было — ВСУ попытались ударить по мосту подводным дроном. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме объяснили атаку Украины на Крымский мост.