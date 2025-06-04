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В Госдуме объяснили атаку Украины на Крымский мост

Депутат Шеремет: попытка атаковать Крымский мост направлена на срыв переговоров
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Alexey Pavlishak/Reuters

Попытка Украины атаковать Крымский мост является провокацией, которая направлена на срыв мирных переговоров. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По его словам, атака стала «кощунственной провокацией» против объекта гражданской инфраструктуры, которая поставила под угрозу жизни мирных жителей.

«Подобной агрессией режим Зеленского стремится сорвать переговоры по мирному урегулированию военного украинского конфликта», — заявил Шеремет.

Депутат отметил, что таким образом Киев в очередной раз доказал, что все заявления о стремлении к миру являются фикцией. Украина делает «все возможное и невозможное», чтобы Россия отказалась от переговоров, подчеркнул парламентарий.

3 июня Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале заявила, что провела «уникальную операцию» и заминировала опоры Крымского моста. По данным ведомства, одно из взрывных устройств было активировано. Проведение операции контролировал лично председатель СБУ Василий Малюк.

В Telegram-канале «Крымский мост: оперативная обстановка» сообщалось, что утром на переправе приостанавливали движение транспорта. Позже в министерстве транспорта РФ заявили, что движение транспорта по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме.

Ранее в Кремле подтвердили информацию о взрыве у Крымского моста.

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