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В Израиле раскрыли детали нового плана США по Газе

Times of Israel: новый план Уиткоффа по Газе предполагает 60 дней перемирия
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Amir Cohen/Reuters

Новый план США по урегулированию ситуации в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает 60 дней прекращения огня и освобождение 10 заложников. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника.

«Новое предложение от спецпосланника США Стива Уиткоффа предусматривает освобождение 10 человек, которых держат в заложниках в Газе, и возвращение на родину 18 тел заложников в обмен на 60-дневное прекращение огня», — отмечается в сообщении.

Также этот план предполагает возобновление поставки гуманитарной помощи жителям анклава со стороны ООН.

По словам источника, документ не содержит обещаний от Израиля «закончить войну».

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». По данным ЦАХАЛ, эти действия направлены против «террористических организаций, расположенных в Газе».

В тот же день Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС обновленный вариант сделки о прекращении огня в секторе Газа. По информации издания Axios, этот документ предоставляет палестинскому движению гарантии того, что Нетаньяху не сможет объявить о прекращении перемирия в одностороннем порядке и возобновить конфликт, как это произошло в марте этого года.

Ранее в США сообщили о плане Израиля по захвату большей части сектора Газа за пару месяцев.

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