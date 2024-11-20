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Небензя обвинил США в том, что они обрекли палестинцев на смерть

Небензя: США поддержали гибель палестинцев

Наложив вето на резолюцию о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, Соединенные Штаты расписались за гибель палестинцев. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Обращусь к американским коллегам: сегодня вы окончательно расписались в своей полной ответственности за гибель десятков тысяч невинных граждан, лишения беженцев, страдания заложников и незаконно удерживаемых палестинцев», — заявил Небензя.

Российский дипломат добавил, что США заявляют о том, что Вашингтон является ключевым партнером Израиля и арабских стран, но действуют прямо противоположно интересам арабских стран. По словам Небензи, принятая резолюция могла бы вынудить Израиль остановить агрессию против Ливана и Сирии, а также прекратить боевые действия и насилие в секторе Газа и на Западном берегу Иордана.

До этого постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона шокирована американским вето на проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе.

Ранее стало известно, что страны ЕС отказались прекращать политический диалог с Израилем.

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