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В МИД РФ отреагировали на вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе

МИД: вето США на прекращение огня в Газе является главной причиной эскалации

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Министерство иностранных дел России заявило, что именно действия Соединенных Штатов представляют собой основную и единственную причину ухудшения ситуации на Ближнем Востоке и в других частях мира. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что после того как США наложили вето на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа, Россия намерена продолжить активную работу в Совете Безопасности ООН и на других международных форумах в интересах немедленного прекращения огня.

«Не остается никаких иллюзий и сомнений насчет того, что именно действия США являются главной и, по сути, единственной причиной эскалации насилия, страданий миллионов мирных жителей на Ближнем Востоке и в других регионах мира. Россия продолжит активные усилия в СБ ООН и на других международных площадках в пользу немедленного прекращения огня, предотвращения дальнейшего расширения конфронтации, достижения прочных и долгосрочных мира и безопасности в зоне арабо-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой основе», — говорится в официальном заявлении МИД.

На днях США отклонили резолюцию, выдвинутую непостоянными членами Совета Безопасности, в которой содержалось требование о «немедленном, безусловном и долговременном» прекращении огня в Газе и освобождении захваченных лиц. После этого постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что российская сторона шокирована американским вето.

Ранее страны ЕС отказались прекращать политический диалог с Израилем.

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