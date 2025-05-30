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СМИ раскрыли, как Россия сорвала план Европы по вводу войск на Украину

InfoBRICS: Россия сорвала план Европы по отправке военных на Украину
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French Army/AP

Россия сорвала план Европы по отправке военного контингента на территорию Украины, поскольку ЕС и Британия «просто боятся» самостоятельно сделать такой шаг. Об этом пишет портал InfoBRICS.

«Евросоюз и Великобритания просто боятся самостоятельно исполнять свои планы, поскольку они знают, что если у России закончится терпение, то они будут в одиночку участвовать в войне, в которой они не смогут воевать», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, США также являются фактором, который мешает реализации инициативы Европы по вводу войск на Украину.

10 мая МИД Франции заявил, что участники «коалиции желающих» достигли прогресса в вопросе отправки воинских контингентов на территорию Украины, чтобы «сдержать любую агрессию» против республики. В то же время он не захотел «опережать обсуждения», которые ведут европейские военные с командующими ВСУ.

Ранее эксперт не исключил «массированный удар» западных армий по Москве.

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