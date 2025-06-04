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В США заявили, что не приняли решения по поводу поддержки Украины в будущем

Уитакер: США пока не приняли решений по поводу поддержки Украины в будущем
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Mariam Zuhaib/AP

США пока не приняли решений по поводу поддержки Украины в будущем. Об этом заявил постпред страны при НАТО Мэттью Уитакер, пишет РИА Новости.

Так он ответил на соответствующий вопрос от журналистов в преддверии совещания министров обороны НАТО 5–6 июня в Брюсселе.

«Никаких решений по поводу дальнейшей поддержки не было принято. Лучший способ обеспечить безопасность территории НАТО — выполнять планы по оборонным расходам», — сказал он.

Недавно эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков заявил, что на саммите Североатлантического альянса в июне не будут уделять пристального внимания Украине, поскольку блок больше заинтересован в преодолении внутреннего раскола.

До этого агентство AFP писало, что Североатлантический альянс намерен сделать итоговую декларацию саммита НАТО краткой и избежать упоминаний членства Украины, чтобы не создавать разногласий.

Ранее в США узнали о позиции НАТО по атакам дронов ВСУ на российские аэродромы.

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