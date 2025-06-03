Песков призвал дождаться выводов следствия по ударам ВСУ

Необходимо дождаться итогов расследования по атакам ВСУ перед обсуждением возможных ответных мер. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Следствие начато СК РФ, Минобороны сделало заявление. Предлагаю ориентироваться на него и ждать результатов», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что президент Владимир Путин оперативно получал информацию об инцидентах.

Вечером 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены. Расследованием этих налетов занялась военная прокуратура.

Подозреваемый в причастности к атаке БПЛА на военный аэродром в Иркутской области Артем Тимофеев жил в Челябинске. Журналисты нашли квартиру, которую снимал мужчина: жильцы дома видели его «неделю назад». Тимофеев, уроженец Житомира, оформил ИП по грузоперевозкам и закупал фуры, в которые, по данным следствия, вмонтировали пусковые контейнеры для БПЛА. Незадолго до атаки он с женой покинул РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны раскрыло последствия атаки дронов ВСУ на военные аэродромы РФ.