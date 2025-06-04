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Мединский заявил о готовности России принять от Украины тела военных

Мединский: Россия готова принять от Украины тела погибших военных
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Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Тела погибших российских солдат могут находиться на Украине, и Россия готова их принять. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский на совещании Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

Он напомнил, что в ходе переговоров в Стамбуле российская сторона предложила в одностороннем порядке передать Киеву более шести тысяч тел погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Реализовать это предполагается при помощи специальных машин, вагонов-рефрижераторов, где их хранят.

По словам Мединского, Россия готова начать это делать уже в ближайшие дни.

Кроме того, помощник президента заявил, что у Киева могут находиться тела российских военных.

«Наверное, их намного-намного меньше. Мы выразили готовность принять, если таковые будут», — уточнил он.

3 июня военкор Александр Коц отметил, что за 6000 тел бойцов ВСУ, которых РФ передаст украинской стороне в рамках стамбульских договоренностей, Киеву надо будет заплатить их семьям 180 млрд рублей.

Ранее в США назвали переговоры в Стамбуле тактической победой России.

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Переговоры о мире на Украине
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