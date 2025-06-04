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Мединский рассказал о договоренностях с Украиной по гуманитарным вопросам

Мединский: РФ наладила с Украиной взаимодействие по гуманитарным вопросам
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе совещания с президентом России доложил, что по всем гуманитарным акциям с Украиной налажено взаимодействие. Об этом пишет РИА Новости.

«По всем, Владимир Владимирович, гуманитарным акциям налажен эффективный канал взаимодействия», — сказал он.

Мединский отчитался российском президенту об итогах прошедших в Стамбуле в понедельник российско-украинских переговоров.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров также добавил, что процесс прямых переговоров с Украиной важен, полезен и работает.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил о необходимости не поддаваться на украинские провокации.

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