На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бастрыкин сообщил об обезвреживании украинской ДРГ в Брянской области

Бастрыкин: с 20 по 25 мая в Брянской области обезвреживали украинскую ДРГ
close
СК РФ

Силовые структуры в период с 20 по 25 мая занимались обезвреживанием украинской диверсионной группы. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Правоохранительными органами, ФСБ, Росгвардией, МВД и Минобороны России в период с 20 по 25 мая на территории Брянской области проводились оперативные мероприятия по и обезвреживанию украинской ДРГ», — сказал он.

Бастрыкин также добавил, что все теракты на железной дороге в Брянской и Курской областях были организованы украинскими спецслужбами.

В ходе совещания Бастрыкин также сообщил, что два несработавших взрывных устройства обнаружили на перегоне между железнодорожными станциями Унеча и Жеча в Брянской области.

Среди прочего глава СК РФ рассказал, что взрывные устройства, которыми подорвали мост в Брянской области, были начинены иностранной взрывчаткой и снабжены блоком управления «Лора» украинского производства.

Ранее Бастрыкин рассказал, наемники из каких стран больше всего идут в ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами