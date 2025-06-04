Бастрыкин сообщил об обезвреживании украинской ДРГ в Брянской области

Бастрыкин: с 20 по 25 мая в Брянской области обезвреживали украинскую ДРГ

Силовые структуры в период с 20 по 25 мая занимались обезвреживанием украинской диверсионной группы. Об этом сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

«Правоохранительными органами, ФСБ, Росгвардией, МВД и Минобороны России в период с 20 по 25 мая на территории Брянской области проводились оперативные мероприятия по и обезвреживанию украинской ДРГ», — сказал он.

Бастрыкин также добавил, что все теракты на железной дороге в Брянской и Курской областях были организованы украинскими спецслужбами.

В ходе совещания Бастрыкин также сообщил, что два несработавших взрывных устройства обнаружили на перегоне между железнодорожными станциями Унеча и Жеча в Брянской области.

Среди прочего глава СК РФ рассказал, что взрывные устройства, которыми подорвали мост в Брянской области, были начинены иностранной взрывчаткой и снабжены блоком управления «Лора» украинского производства.

Ранее Бастрыкин рассказал, наемники из каких стран больше всего идут в ВСУ.