Бастрыкин рассказал, наемники из каких стран больше всего идут в ВСУ

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что наибольшее число наемников, воюющих на стороне Украины, представляют Грузию, Великобританию, США и Канаду. Об этом сообщает ТАСС.

На проходящем в Санкт-Петербурге Международном молодежном юридическом форуме Бастрыкин рассказал, что из Грузии в украинские войска пришли 712 человек, из Великобритании — 694, из США — 816, а из Канады — 719.

Он сообщил, что СК завершил расследование 127 уголовных дел о наемничестве. «По результатам рассмотрения судами в отношении 97 наемников из 26 стран вынесено обвинительное заключение. Из них из Грузии - 42, из США - 13, из Латвии - 10, Великобритании - 4, Франции - 4, Финляндии - 3, Литвы - 2, по 1 - выходцы из Литвы и Австралии», - сказал Бастрыкин.

По словам главы СК, ведомство завершило расследование 127 дел о наемничестве. Суды рассмотрели их и вынесли обвинительные приговоры 97 наемникам из 26 стран. Больше всего среди них граждан Грузии — 42, США — 13 и Латвии — 10. Осуждены также четыре наемника из Великобритании, четыре — из Франции, три — из Финляндии, два — из Литвы, один — из Австралии и еще один — из Литвы.

В марте Бастрыкин заявил, что свыше 3000 иностранцев принимают участие в боевых действиях на стороне Украины. По его словам, 871 человеку были предъявлены обвинения.

Ранее на Украине разрешили центрам рекрутинга вербовать наемников в ВСУ из-за рубежа.