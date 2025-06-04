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Путин попросил доложить о результатах расследования взрывов в Брянской и Курской областях

Путин попросил Бастрыкина доложить о подрывах поездов в Брянской и Курской областях
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Телеграм-канал «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина доложить о расследовании подрывов поездов в Брянской и Курской областях. Об этом сообщило РИА Новости.

«Пригласил на нашу встречу Бастрыкина Александра Ивановича, хотел бы попросить его доложить о результатах расследования взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях», — сказал Путин.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи. В момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва, его завалило конструкциями. Один из вагонов был раздавлен.

Также в ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Но спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину в «раскачивании ситуации» перед встречей в Стамбуле.

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Подрывы мостов в России
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