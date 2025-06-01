В МИД РФ обвинили Украину в «раскачивании ситуации» перед встречей в Стамбуле

Украина раскачивает ситуацию в преддверии предстоящих переговоров в Стамбуле, это непозволительная ситуация, если Киев настроен на мирное разрешение конфликта. Об этом ТАСС заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

«Мы точно также видим попытку другой [украинской] стороны обратить прагматичный и рабочий процесс ведения переговоров в некое шоу. Вот сейчас, спустя сутки, несколько суток, когда пытались раскачивать ситуацию, можно сказать, что эта попытка уйти в формат таких мероприятий, которые ближе [Владимиру] Зеленскому, которые больше похожи на некие шаржи, <...> не получилась», — сказал Мирошник.

До этого политолог Сергей Марков заявил, что подрыв моста в Брянской области является «чистым террористическим актом», который направлен на срыв предстоящей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле.

В ночь на 1 июня в двух регионах России — Брянской и Курской областях, обрушились мосты. В результате два поезда сошли с рельсов. Следственный комитет России заявил, что в Брянской и Курской областях мосты обрушились в результате подрывов.

Ранее в Госдуме призвали к «жесткому ответу» на подрыв моста в Брянской области.