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В МИД РФ обвинили Украину в «раскачивании ситуации» перед встречей в Стамбуле

Посол Мирошник: Украина раскачивает ситуацию в преддверии переговоров в Стамбуле
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Алексей Куденко/РИА Новости

Украина раскачивает ситуацию в преддверии предстоящих переговоров в Стамбуле, это непозволительная ситуация, если Киев настроен на мирное разрешение конфликта. Об этом ТАСС заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

«Мы точно также видим попытку другой [украинской] стороны обратить прагматичный и рабочий процесс ведения переговоров в некое шоу. Вот сейчас, спустя сутки, несколько суток, когда пытались раскачивать ситуацию, можно сказать, что эта попытка уйти в формат таких мероприятий, которые ближе [Владимиру] Зеленскому, которые больше похожи на некие шаржи, <...> не получилась», — сказал Мирошник.

До этого политолог Сергей Марков заявил, что подрыв моста в Брянской области является «чистым террористическим актом», который направлен на срыв предстоящей встречи делегаций России и Украины в Стамбуле.

В ночь на 1 июня в двух регионах России — Брянской и Курской областях, обрушились мосты. В результате два поезда сошли с рельсов. Следственный комитет России заявил, что в Брянской и Курской областях мосты обрушились в результате подрывов.

Ранее в Госдуме призвали к «жесткому ответу» на подрыв моста в Брянской области.

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