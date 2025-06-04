В Госдуме назвали сроки изучения украинского меморандума

Депутат ГД Чепа: изучение украинского меморандума продлится не менее двух недель

Работа по изучению украинского варианта мирного меморандума продлится не менее двух недель. Об этом сообщил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Пару недель точно будут работать над меморандумом, если не будет никаких осложнений», — уточнил депутат.

При этом он отметил, что отзывы о документе могут появиться и раньше.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе Киева всерьез воспринимать меморандум России с условиями по урегулированию конфликта. Он назвал его ультиматумом.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня. Во время встречи стороны обменялись меморандумами с условиями по прекращению огня.

Ранее в Кремле рассказали, когда согласуют сроки нового раунда переговоров РФ и Украины.