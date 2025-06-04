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Зеленский ответил на требование РФ об отказе Украины от членства в НАТО

Зеленский: требование России о невступлении Украины в НАТО противоречит логике
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Требования России о запрете вступления Украины в НАТО якобы являются нелогичными, поскольку «нападение на республику началось в 2014 году при действующем внеблоковом статусе». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого передает «РБК-Украина».

Так президент Украины прокомментировал российские предложения по «нейтралитету», включающие отказ от военных союзов, запрет на деятельность иностранных войск, запрет на размещение баз и инфраструктуры третьих стран.

«В 2014 году, когда Путин аннексировал Крым и начал оккупацию Донбасса, Украина законодательно имела внеблоковый статус. Они напали на нас именно тогда. Это противоречит их же логике», — подчеркнул Зеленский.

До этого стали известны основные положения из российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Документ разделен на три части и содержит в себе ряд условий для прекращения огня и достижения мира.

В частности, Москва требует признать новые регионы РФ, а также вывести украинские войска с российских территорий. Кроме того, согласно тексту меморандума, Киев должен отказаться от вступления в военные союзы и коалиции и размещения на своей территории иностранных войск, а также ядерного оружия.

4 июня постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что страны — члены альянса на данный момент не обсуждают вопрос присоединения Украины. По его словам, Соединенные Штаты — не единственная страна — член НАТО, который придерживается этого мнения. Уитакер добавил, что в конечном счете это решение остается за президентом США Дональдом Трампом и всеми 32 союзниками по альянсу, которые должны прийти к единогласному решению.

Ранее Рютте заявил о «разрушительной» реакции НАТО в случае нападения России.

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