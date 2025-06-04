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В США ответили на вопрос о возможном членстве Украины в НАТО

Постпред США в НАТО Уитакер: вопрос членства Украины в альянсе не обсуждается
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Yves Herman/Reuters

Страны — члены НАТО на данный момент не обсуждают вопрос присоединения Украины к альянсу. Об этом заявил постоянный представитель США при организации Мэттью Уитакер, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты — не единственная страна — член НАТО, который придерживается этого мнения. Уитакер добавил, что в конечном счете это решение остается за президентом США Дональдом Трампом и всеми 32 союзниками по альянсу, которые должны прийти к единогласному решению.

Соответствующее заявление постпред сделал в преддверии совещания министров обороны стран — членов НАТО 5 июня в столице Бельгии Брюсселе.

В мае глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что «затягивание» Украины в НАТО, а также агрессивная многолетняя экспансия альянса на Восток стали «спусковым крючком» для начала конфликта.

Министр подчеркнул, что расширение НАТО на Восток велось вопреки заверениям, которые американцы и европейцы давали руководству СССР, а затем России.

Ранее в Кремле высказались о сроках новых переговоров РФ и Украины.

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