В США ответили на вопрос о возможном членстве Украины в НАТО

Постпред США в НАТО Уитакер: вопрос членства Украины в альянсе не обсуждается

Страны — члены НАТО на данный момент не обсуждают вопрос присоединения Украины к альянсу. Об этом заявил постоянный представитель США при организации Мэттью Уитакер, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штаты — не единственная страна — член НАТО, который придерживается этого мнения. Уитакер добавил, что в конечном счете это решение остается за президентом США Дональдом Трампом и всеми 32 союзниками по альянсу, которые должны прийти к единогласному решению.

Соответствующее заявление постпред сделал в преддверии совещания министров обороны стран — членов НАТО 5 июня в столице Бельгии Брюсселе.

В мае глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что «затягивание» Украины в НАТО, а также агрессивная многолетняя экспансия альянса на Восток стали «спусковым крючком» для начала конфликта.

Министр подчеркнул, что расширение НАТО на Восток велось вопреки заверениям, которые американцы и европейцы давали руководству СССР, а затем России.

Ранее в Кремле высказались о сроках новых переговоров РФ и Украины.